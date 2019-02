Chiavari, uomo investito da un treno: indagini in corso

L'episodio si è verificato nella serata di ieri

Liguria - Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno che stava arrivando alla stazione di Chiavari. E’ successo nella serata di ieri.



Cause - L’impatto con il convoglio è stato fatale, i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto.



Transito - Le linee da e verso Genova non hanno avuto ripercussioni sul traffico ferroviario vista l’ora in cui si è registrato l’incidente.