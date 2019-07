Chiusa l´allerta meteo in Liguria: poche criticità nella nostra regione

Liguria - Si è chiusa alle 18 l’allerta meteo iniziata ieri sera alle 22 e che, dalle 2 alle 15, ha avuto una fase in arancione per temporali e piogge diffuse su tutta la regione. Qualche locale, debole precipitazione interessa ancora l’imperiese e alcune zone del Levante ma è possibile, a questo punto, tracciare un bilancio con le cumulate che hanno fatto registrare i picchi nel savonese: dalla mezzanotte 104.6 millimetri a Montenotte Inferiore, 100.8 a Stella Santa Giustina, 92.6 a Sassello, 88.8 a Ellera Foglietto, 88 ad Alpicella, 80 a Sanda. Da segnalare ancora, sulle 12 ore, 63 millimetri ad Albenga Molino Branca, 54.8 a Sciarborasca (Genova) mentre valori inferiori nello spezzino con 43.2 a Riccò del Golfo e 33.8 a Diano Castello.



Mare e temperature - I venti sono ruotati dai quadranti settentrionali, moderati o forti. In tarda mattinata le raffiche maggiori a Poggio Fearza (Imperia) con 103.3 km/h, e, sulla costa, a Marina di Loano (Savona) con 74.9. Mare alla boa di Capo Mele tra mosso e molto mosso con temperatura dell’acqua di 24.7 gradi alle ore 17. Questa fase instabile ha prodotto anche un netto calo delle temperature massime. Quasi esente l’estremo Ponente, con Ventimiglia che ha segnato una massima di 28.6 gradi. In provincia di Genova spiccano i 25.1 di Camogli, nello spezzino i 24.6 di Levanto, in provincia di Savona 25.0 ad Alassio.