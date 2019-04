Cieca di gelosia prende a pugni la nuova compagna dell´ex: 29enne finisce nei guai

Liguria - I carabinieri di Sestri Levante e i militari di Casarza hanno denunciato per aggressione aggravata una 29enne della zona, la quale - mossa da una profonda gelosia nei confronti dell'ex compagno, più vecchio di lei di 30 anni - avrebbe aggredito la nuova compagna dell'uomo (anch'ella con circa una trentina d'anni più di lei).



L'aggressione - Stando a quanto riportato dal Secolo XIX, pare che la loro relazione fosse al capolinea quando lui si è invaghito di una coetanea e ha lasciato la giovanissima compagna per lei. La 29enne, però, non si è subito rassegnata e - dopo essere stata abbandonata - dapprima ha tentato un riavvicinamento pacifico con l'ex, e poi, non riuscendoci, ha aggredito la rivale nei pressi della sua casa di Casarza ligure con un pugno in pieno volto. Immediato l'intervento dei carabinieri, che hanno subito denunciando la 29enne per aggressione aggravata.