Code in A26 per un incidente, grave un uomo

Liguria - Intorno alle 12 di oggi un motociclista di 65 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre viaggiava sulla A26 in direzione Genova, nel tratto compreso tra Masone e Genova Voltri.



L'incidente - L'uomo sarebbe caduto rovinosamente a terra procurandosi traumi di varia entità, ma purtroppo non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Le condizioni del centauro sono apparse fin da subito molto gravi. Sopraggiunto d'urgenza l'elicottero dei soccorsi, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino.

Al momento si registrano lunghe code in direzione Genova.