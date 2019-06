Come scegliere quale barca noleggiare per una vacanza indimenticabile

Liguria - L'estate è ormai alle porte e di certo non mancano le offerte per vacanze estive più o meno tradizionali. Se sei arrivato fin qua è perché probabilmente stai prendendo in considerazione l'idea di noleggiare un'imbarcazione, ma non sai orientarti tra le tante offerte e soprattutto non sei sicuro di quale barca noleggiare per una vacanza indimenticabile.



Proviamo a fare un po' di chiarezza insieme.



Noleggio barca: monoscafo o multiscafo?



La scelta della barca perfetta da noleggiare dipende da molti fattori.



La prima valutazione che devi fare è legata al tipo di imbarcazione che vuoi prendere a noleggio. Tra i tanti modelli disponibili sul mercato i più comuni sono il catamarano e la barca a vela. Certo, così su due piedi la scelta può sembrare complicata e, soprattutto, può farti paura se sei alla tua prima esperienza, ma ti basterà riflettere sul tipo di utilizzo che intendi fare dell'imbarcazione per iniziare a diradare la confusione.



Innanzitutto devi sapere che la prima e più importante differenza tra catamarano e barca a vela dipende dalla loro forma estetica, che ovviamente condiziona il tipo di navigazione. Entrambe queste barche sono dotate di motore - nel caso del catamarano, i motori sono due - e di vele, ma mentre la barca a vela ha un solo scafo, il catamarano ne ha due paralleli.



Quando si parla di barca a vela a noleggio solitamente ci si riferisce a un monoscafo. Ovvero ad una imbarcazione con un solo scafo che pesca in acqua. Questo vuol dire che lo spazio in cabina è ridotto, così come anche quello sui ponti, ma la forma affusolata e leggera della barca permette una navigazione più spinta e divertente. Chi sceglie la barca a vela lo fa per le emozioni che questo tipo di navigazione sa regalare e per la voglia di avventura e libertà di navigazione.



A differenza della barca a vela, il catamarano è un multiscafo, ovvero ha due scafi paralleli che pescano in acqua, collegati da una struttura chiamata ponte. Questo tipo di imbarcazione è decisamente più comoda in quanto a spazio a disposizione a bordo, ma le emozioni di navigazione non sono paragonabili a quelle di un monoscafo. La navigazione è infatti più lenta e stabile e questa tipologia di barca non dà mai la sensazione di poter "cavalcare le onde", emozione che invece è assicurata in caso di barca a vela.



Vacanza in barca a vela: altri fattori di scelta



Chiarite le differenze di forma tra le due tipologie di imbarcazione, ci sono poi altre considerazioni da fare, prima di procedere con il noleggio barca. Un importante fattore che incide molto sulla scelta è l'età dei naviganti. Se siete tutti ragazzi o adulti e vivere in spazi ristretti e all'aperto non vi turba, né avete grandi necessità in termini di confort, allora la barca a vela è per voi il mezzo migliore. All'opposto, il catamarano è più indicato per famiglie con bambini, o più in generale per chi ha bisogno di spazi più grandi e maggiori comodità.



Un'altra importantissima valutazione da fare riguarda la distanza che si intende percorrere in mare e quanto ci si vuole allontanare dalla costa, nonché l'esperienza di chi guiderà la nave. Se sarai tu a farlo, devi essere molto onesto con te stesso e ricordarti che in mare la tua abilità di navigatore diventa fondamentale per la sicurezza tua e di chi ti sta vicino.



In linea di massima, il catamarano avendo poco pescaggio ed essendo dotato di due motori può risultare più semplice da manovrare e permette di avvicinarsi maggiormente alla costa e alle spiagge. Di sicuro, si fa notare per la sua versatilità in acqua e per il senso di stabilità durante la navigazione. Infatti, per quanto forte possa essere il vento, un catamarano non darà mai l'idea di piegarsi su un fianco, prerogativa tipica della barca a vela.



Quando si veleggia su un monoscafo, invece, l'esperienza di bordo diventa di vitale importanza. Un bravo skipper sa come affrontare le onde e come gestire il vento. Sa leggere le correnti e come evitare i pericoli del mare. E questo è un fattore importantissimo per navigare in totale sicurezza. Per questa ragione, se non vuoi rinunciare alle emozioni uniche e indimenticabili di una vacanza in barca a vela, ma non hai sufficiente esperienza per manovrare un monoscafo, ti suggeriamo di valutare la possibilità di noleggiare un'imbarcazione con equipaggio professionista. In quest'ultimo caso, sarà lo skipper ad occuparsi della navigazione vera e propria, lasciano a te e ai tuoi cari la libertà di goderti una tra le vacanze più avventurose che si possano organizzare.