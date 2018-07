Consultori, la replica di Non Una Di Meno: «Il Comune tira dritto»

L'associazione: «Nulla importa la direzione che prende il cambiamento, se inserisce elementi di innovazione, di adeguamento tecnologico, di implementazione e formazione della dotazione organica»

Liguria - A seguito della risposta dell'assessore Fassio alle accuse mosse dal Pd di ignora la riorganizzazione regionale e non rapportarsi con la Regione in materia di consultori, non tarda ad arrivare la replica dell'associazione femminista Non Una Di Meno, che hanno così voluto esplicitare tutte «le riserve sulla riforma semplicistica di un sistema complesso».



Le "10 domande" di Non Una Di Meno - Si tratta sostanzialmente di questioni che mirano ad esplicitare tutti i dubbi sulla riforma, dal momento che secondo la direzione di Non Una Di Meno «la risposta della giunta comunale è stata evasiva come quella che abbiamo ricevuto in Regione dall’assessora Viale. Nel misto di arroganza e superficialità nulla cambia secondo le assessore, e al contempo la riorganizzazione si presenta come rinnovamento». A detta loro, inoltre, non sarebbe neppure stata data nessuna risposta «sull'espressione dei bisogni della popolazione, sul merito della programmazione socio-sanitaria e della organizzazione dell’integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari, nessun impegno a sorvegliare gli effetti della riforma rispetto alla domanda dell'utenza».

Molto timida la posizione delle rappresentanti della ASL 3 presenti in aula, la cui unica risposta è stata «per il momento tutto rimane com'è». In questo frangente, però - pur affermando che le prestazioni consultoriali manterranno accesso libero e gratuito -, nessuna di loro ha saputo indicare con certezza alcuna specifica: dall'eventualità di un accorpamento dei consultori sul territorio al modo in cui verrà adeguata la pianta organica. Non si sa nemmeno quali saranno gli indicatori di valutazione degli effetti della riforma sulla qualità dei servizi.



Il commento - «Le nostre riserve sono condivise da molti altri soggetti, dai sindacati agli ordini professionali, dalle associazioni delle utenti alle scuole» proseguono la direzione di Non Una Di Meno. «Finora siamo riuscite a rallentare la marcia del provvedimento, abbiamo portato alla luce un processo che altrimenti sarebbe passato in silenzio sulle teste della popolazione genovese» proseguono le rappresentanti, che concludono affermando di voler continuare a «chiedere alle amministrazioni che siano mantenuti i criteri di legge nell'erogazione dei servizi consultoriali, a garanzia delle esigenze socio-sanitarie delle e dei genovesi, perché 40 anni di cultura della salute e della prevenzione non vengano dispersi e trasformati in prestazioni medicalizzanti o peggio in risposte del privato a fronte della carenza dei servizi pubblici. Siamo pronte a tornare in piazza per affermare il diritto alla salute delle donne e della pluralità di famiglie che vivono sul territorio».