Controlli a tappeto per prevenire gli incendi: illeciti per quasi 30 mila euro

La Forestale continua l’opera di prevenzione sul territorio

Liguria - Continua l’attività di prevenzione degli incendi boschivi da parte della squadra dei Carabinieri Forestali, i quali – assistiti dall’ausilio del 15° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Villanova d’Albenga - hanno effettuato controlli a tappeto sul territorio provinciale per prevenire e sanzionare le condotte illecite potenzialmente causa di incendi boschivi.



Nonostante in tutta la Regione sia in vigore lo stato di grave pericolosità emesso lo scorso 2 agosto, il personale a terra e a bordo dell’aeromobile, ha rilevato ben quattordici accensioni di fuochi utilizzati per distruggere residui vegetali. Cinque le contestazioni immediate sul posto, mentre per le restanti sono in corso le notifiche degli atti. In totale sono stati contestati illeciti per oltre 28 mila euro. La singola sanzione, in tale periodo di particolare rischio, è aumentata a 2064 euro.



Nel 2018, nonostante la notevole flessione del numero di incendi boschivi scoppiati in Provincia di Genova, si evidenzia come ben il 60% circa di questi sia dovuta a colpa, cioè a imprudenza, imperizia e negligenza. La percentuale maggiore è causata da incaute accensioni di fuochi per distruggere residui vegetali a distanze non regolamentari dal bosco, spesso poi abbandonati solo apparentemente spenti e accesi in presenza di vento. Una residua, ma non trascurabile percentuale, è invece dovuta all’impiego di attrezzi che producono scintille o braci, o con parti particolarmente calde (troncatrici, flessibili, saldatrici, decespugliatori, gruppi elettrogeni, ecc.), utilizzati per lavori in prossimità di combustibile vegetale (spesso, per l’innesco, basta anche la sola erba secca).



In estate, poi, il pericolo permane anche nei periodi umidi o dopo piovuto, quando, cioè, minima è l’attenzione di chi si appresta ad accendere fuochi o utilizzare attrezzi pericolosi, mentre la vegetazione rimane comunque molto secca nonostante eventuali sporadiche piogge.

I controlli, pertanto, sia a terra che con l’ausilio di aeromobili, continueranno e saranno intensificati nei periodi di maggior rischio dell’anno.