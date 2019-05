Liguria - Due persone arrestate e una denunciata: è avvenuto sabato notte in corso Matteotti a Chiavari.



Spaccio - I poliziotti, durante alcuni controlli, hanno arrestato un 22enne per detenzione di droga ai fini di spaccio e un 21enne. Successivamente gli agenti hanno segnalato in via amministrativa un 27enne per detenzione di sostanza stupefacente.