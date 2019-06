Controllo computerizzato per la circolazione dei treni tra Sestri e La Spezia

Completamente rinnovati anche gli impianti di informazione ai viaggiatori nelle stazioni

Liguria - Un nuovo sistema tecnologico di ultima generazione gestisce e controlla da oggi la circolazione ferroviaria tra Sestri Levante e La Spezia, sulla linea Genova – La Spezia.



Circolazione treni - Circa 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte specializzate hanno operato durante la notte per attivare il nuovo sistema che sarà gestito dalla sala di controllo di Genova Teglia. Una vera e propria "torre di controllo" della circolazione ferroviaria, operativa 24 ore su 24, con personale specializzato che, in tempo reale, comanda e controlla la marcia dei treni nelle stazioni/fermate distribuite sulle linee liguri a cui, da oggi, si aggiungono quelle tra Sestri Levante e La Spezia.



Manutenzione - I nuovi apparati consentono una migliore operatività sia nelle normali situazioni di circolazione sia durante le criticità. La diagnostica centralizzata migliora i processi di manutenzione, ridurre i tempi di intervento delle squadre tecniche in caso di guasti o anomalie. L'investimento complessivo di RFI di dieci milioni di euro comprende anche l'upgrade tecnologico degli impianti di informazione ai viaggiatori, visivi e sonori, di tutte le stazioni tra Sestri Levante e La Spezia.



Lavori - Sostituiti tutti i monitor con quelli di nuova generazione che, attraverso il dialogo costante con i sistemi informatici, mostreranno messaggi sempre aggiornati o personalizzati, secondo l'andamento della circolazione dei treni. Gli impianti audio, dialogando anch'essi direttamente con i sistemi di gestione e controllo, consentiranno la diffusione di messaggi più tempestivi e multilingue. Inoltre, nelle stesse stazioni, è stata avviata, in collaborazione con la Soprintendenza per preservarne le caratteristiche architettoniche, l'implementazione del numero di monitor e display che sarà ultimata entro l'anno.