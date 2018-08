Corpo in decomposizione trovato avvolto da un telo

I carabinieri stanno indagando per risalire alla vittima

Liguria - Macabra scoperta in un bosco sulle alture di Sestri Levante: il corpo di una persona in stato di decomposizione avvolta da un telo è stato trovato da un passante che ha chiamato i carabinieri.



Identità - Secondo le prime informazioni la vittima potrebbe essere un clochard di 58 anni che girava spesso in bicicletta con la sua compagna 57enne. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla vicenda e chiarire la dinamica dell’accaduto in attesa di rintracciare la donna.



Come è successo - In attesa dell’autopsia da parte del medico legale Alessandro Bonsignore circolano le prime indiscrezioni sulla morte dell’uomo: non è escluso che il senzatetto sia stato vittima di un malore.