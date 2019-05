Corso Lavagna e Via Grimaldi: pulizia e rimozione detriti dai condotti

Liguria - Partiti gli interventi di pulizia del canale delle acque bianche di Corso Lavagna, soprannominato “dei frati”, che attraversa Via Cesare Battisti fino ad immettersi nel fiume Entella: negli anni l’incuria e la mancata manutenzione hanno portato all’accumulo di materiale di deposito pari a un metro. Una squadra di cinque operai abilitati, a turno, si alterna nella raccolta dei sedimenti di varia natura, scendendo all’interno del condotto e asportando sabbia e detriti.



Mentre, questa mattina, in Vico Malpertuso sono riprese le operazioni di video ispezione del canale che da Via Mafalda di Savoia si innesta in Via Entella. Grazie alle riprese sono stati individuati due importanti impedimenti che dovranno essere oggetto d’intervento.



«Abbiamo individuato una grossa occlusione del canale di Vico Malpertuso in direzione Via Mafalda di Savoia - dichiarano il Consigliere delegato al ciclo delle acque, Paolo Garibaldi, e il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Antonio Segalerba – e il materiale individuato sarò asportato il prima possibile. Invece è necessario richiudere Vico Malpertuso, in quanto la parte centrale di condotto compresa tra la piscina comunale e Via Entella risulta per metà bloccata. Intervento che effettueremo dopo la chiusura delle scuole».