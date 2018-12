Crescita dei bambini, accordo Gaslini-Prato Nevoso per promuovere uno stile di vita sano

Liguria - Abbracci e sorrisi per "Asso" la mascotte di Prato Nevoso che questa mattina è tornata in visita all'Ospedale Gaslini di Genova, per distribuire la sua miniatura e far divertire i bambini ricoverati in Oncologia e quelli in attesa di visite mediche agli ambulatori dell'Ospedale di Giorno. Ad accoglierlo in ospedale il direttore generale Paolo Petralia, che sabato 8 dicembre è stato ospite dell'Open season di Prato Nevoso per il lancio del progetto "Far star bene fa bene!": una grande festa alla quale hanno partecipato 15 mila giovani per il live gratuito del rapper J-Ax; grazie al ricavato della vendita dei braccialetti luminosi distribuiti durante il concerto e molte altre iniziative in programma durante tutta la stagione, sarà attrezzato l'ambulatorio dei pazienti lungo sopravviventi del Gaslini.



Ma le iniziative del Gaslini e di Prato Nevoso non finiscono qui: la campagna di raccolta fondi non si concentra solo nella lotta ai tumori infantili, ma va oltre. "L'Istituto Gaslini è da sempre in prima linea non solo per curare, ma anche per promuovere uno stile di vita sano per la salute e la crescita dei bambini. I piccoli pazienti che hanno vinto la loro personale battaglia contro il cancro, a due anni dal termine delle cure, sono inseriti dal Gaslini in uno specifico ambulatorio di follow up, che certifica la possibilità della loro lunga sopravvivenza – spiega il direttore generale Paolo Petralia -. L'ospedale consegna ai bambini un "passaporto" sulla propria situazione clinica, con il quale essere accompagnati ovunque per tutta la loro vita. Prato Nevoso, invece, regalerà a ex pazienti e famiglie una vacanza completamente gratuita sulla neve. Un modo per premiarli del loro coraggio e della battaglia per la vita che hanno vinto tutti insieme, e per evidenziare come anche ambiente e stile di vita contribuiscano a consolidare il proprio stato di salute".



"Non esiste profitto senza etica- spiegano Alberto e Gian Luca Oliva della Prato Nevoso Spa-. E così abbiamo pensato di concentrare sui grandi eventi che da sempre rappresentano un momento di forte richiamo per il comprensorio anche un messaggio di speranza per i bambini e le famiglie alle prese una malattia che non è solo dolorosa ma che sottrae anche il diritto di godere degli anni più belli nella vita di un essere umano, quelli dell'infanzia".



E non a caso la sinergia tra Prato Nevoso e il Gaslini, oggetto di un preciso accordo quadro siglato tra le parti, diventa un esempio che ha ricevuto il benestare di due presidenti di Regione, Sergio Chiamparino e Giovanni Toti. Che ora, in una nota congiunta, sottolineano: "Il progetto che unisce lo sci al Gaslini, e Prato Nevoso a Genova, è la prova concreta di come fare sistema sia il modello a cui tendere. Queste due realtà così diverse sono unite nel segno dell'eccellenza: la prima ha saputo imporsi in pochi anni come realtà di riferimento del sistema turistico cuneese, la seconda è ormai un'eccellenza internazionale nel campo della ricerca e della cura al cancro in età infantile".