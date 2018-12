Croce Bianca Rapallese: festeggiati i soccorritori per le attività svolte dal 2015

Liguria - Domenica 16 abbiamo festeggiato i soccorritori della P.A. Croce Bianca Rapallese per tutte le attività svolte nel triennio 2015-16-17.



«E' stata l'occasione per coinvolgere un gran numero di volontari impegnati nel soccorso, nella protezione civile, nel trasporto dei malati, nel soccorso animali insieme a tanti amici della SIPEM SOS psicologi di emergenza, della Guardia Medica Pediatrica e delle Pubbliche Assistenze e Croce Rossa».



Ogni anno la Croce Bianca svolge circa 20 mila interventi per quasi 600 mila km: per questo motivo durante la festa abbiamo inaugurato due nuovi mezzi, Ambulanza di tipo A e Fiat Panda, e due carrelli di Protezione Civile contenenti attrezzature, che verranno allocati uno a Mezzanego e uno a Zoagli.



«Abbiamo ringraziato la generosità dell'Associazione Portofino Coast Chapter e Comitato Montepegli per il sostegno economico dato all'Ente a seguito dei danni riportati dalla mareggiata e alla presenza dell' Onorevole Roberto Bagnasco del Consigliere Regionale Alessandro Puggioni e dei Sindaci di Rapallo Carlo Bagnasco e di Mezzanego Danilo Repetto, è stata consegnata la medaglia di Protezione Civile che il Dipartimento Nazionale ha concesso all'Ente per gli eventi calamitosi del 2014».



Il Presidente Fabio Mustorgi è stato premiato dall'Ente per i 25 anni di presidenza e in tale occasione «ha ricordato che la forza di un Ente si fonda sulla capacità di tutti di dare risposte ai bisogni della nostra società e la Croce Bianca ha la fortuna di avere tante persone capaci e generose».