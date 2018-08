Crollo ponte Morandi, in Liguria eventi annullati in segno di lutto

Liguria - Tutta la Liguria si stringe attorno al dolore che ha colpito Genova nelle ultime ore. In segno di lutto, gli eventi in programma per la giornata di oggi sul territorio ligure saranno annullati.



Gli annullamenti - Erano molti gli eventi in programma in tutta la regione per la vigilia di ferragosto, ma senza pensarci due volte sono stati tutti annullati in segno di lutto per il disastro che ha colpito Genova poco dopo le 11.30 di questa mattina.

Tutta la regione si stringe attorno al dolore di Genova e di tutte le vittime coinvolte nel drammatico crollo del ponte Morandi, uno dei punti storicamente più trafficati dell'A10 Genova-Ventimiglia.



Da ponente a levante, ecco gli appuntamenti di questa sera che sono stati cancellati:

- Ventimiglia: rinviato a data da destinarsi l'evento al Teatro Romano previsto per questa sera.

- Bordighera: tutti gli eventi programmati per la giornata del 14 agosto vengono annullati.

- Dolceacqua: annullato l'evento danzante di questa sera.

- Sanremo: annullato il tradizionale spettacolo pirotecnico di ferragosto e tutte le manifestazioni collaterali, tra cui "Hey Pigna" Food & Music ai Giardini Regina Elena, la parata musicale della banda "Canta e Sciuscia", lo spettacolo di Nino Frassica al Casinò, il concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo e quello "Groove Machine" a Pian di Nave.

- Taggia: annullati tutti gli eventi previsti per la giornata di oggi.

- Badalucco: annullata la prima serata de "L'invito al Vino", il cui secondo appuntamento avrà invece luogo regolarmente domani.

- Molini di Triora e Andagna: annullata la Sagra di Rezegnun prevista per oggi.

- Imperia: annullata la Cena in Bianco in programma questa sera a Oneglia.

- Diano Marina: annullate le iniziative previste sia per oggi che per domani, compresi lo spettacolo "Diano Canta" (14 agosto) e la Cena in Bianco (15 agosto), rimandati a data da destinarsi.

- Alassio: annullato il concerto degli Exes - la cover band pop-dance-tanz-metallo - previsto per questa sera e i fuochi d'artificio e il dj set in programma per domani.

- Albenga: rinviato a data da destinarsi il concerto di questa sera dei Libero Arbitrio.

- Ceriale: sospesi tutti gli eventi di intrattenimento programmati per oggi e domani. Cancellati anche i fuochi artificiali organizzati per la festa patronale di giovedì 16 agosto, che sarà celebrata solamente con le consuete solennità religiose previste in occasione di San Rocco.

- Loano: sospesi tutti gli eventi e le manifestazioni in programma sia oggi che domani.

- Borgio Verezzi: l'associazione Bagni Marini partecipa ha annullato in segno di lutto ogni festeggiamento previsto per la giornata di domani presso i vari stabilimenti balneari, dove domattina alle 11.45 verranno poste le bandiere a mezz'asta e tutti gli ombrelloni resteranno chiusi per 10 minuti.

- Pietra Ligure: annullati i fuochi d'artificio e tutte le manifestazioni collaterali previsti per questa sera.

- Finale Ligure: annullati gli spettacoli in programma questa sera ai chiostri di Santa Cateria a Finalborgo e la festa in piazza Vittorio Emanuele a Finalmarina prevista per domani con la band degli Explosion.

- Savona: sospesi i festeggiamenti per il Ferragosto e la consueta posa dei lumini in mare del 14 agosto, rimandata alle 22 di domani.

- Varazze: rimandati al 24 agosto i fuochi d'artificio previsti per la serata di domani.

- Chiavari: rinviata a data da destinarsi, la proiezione del film "La notte che mia madre ammazzò mio padre" prevista questa sera nei pressi della Colmata.

- Lavagna: annullata la tradizionale Torta dei Fieschi prevista per questa sera.

- Sestri Levante: rimandate a data da destinarsi tutte le manifestazioni pubbliche previste per oggi.