Da levante a ponente: è un venerdì nero per chi si sposta in treno

Problemi sulla Genova - Ventimiglia per lo svio di un mezzo d’opera di una ditta esterna a RFI

Liguria - Venerdì nero per chi ha deciso di prendere il treno: sulla linea Genova – Ventimiglia la circolazione è rallentata con possibili cancellazioni, per lo svio di un mezzo d’opera di una ditta esterna a RFI nella stazione di Genova Piazza Principe.



Fermate - I treni della relazione Milano - Ventimiglia effettuano il servizio viaggiator a Genova Voltri e Ronco Scrivia invece che a Genova Piazza Principe. In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale. Attivato da Trenitalia un servizio sostitutivo con 7 autobus per i viaggiatori del trasporto regionale nel nodo di Genova. Per i viaggiatori della lunga percorrenza sono attivi 2 autobus fra Genova Piazza Principe e Ronco Scrivia.