Da lunedì chiusura tratto di Corso Lavagna compreso tra Via Entella e Via Cesare Battisti

Liguria - Da lunedì 6 Maggio 2019 chiude di nuovo al traffico Corso Lavagna, nel tratto compreso tra Via Entella e Via Cesare Battisti, per consentire le operazioni di pulizia dei condotti delle acque piovane: in accordo con i tecnici di Iren Acqua Tigullio si procederà con la pulizia del canale detto "dei frati", che attraversa Corso Lavagna e Via Cesare Battisti fino ad immettersi nel fiume Entella.



A seguito delle prime ispezioni effettuate, sono stati trovati depositi di materiale compresi tra i 60 e gli 80 cm, che devono essere necessariamente rimossi per facilitare lo scorrimento delle acque nelle tubature.