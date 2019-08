Discobus, 1600 biglietti venduti in 13 serate: sabato le ultime corse

Liguria - Sono stati 1600 i biglietti venduti, al prezzo simbolico di 1 euro, per le 13 serate in cui ha funzionato il Discobus (la quattordicesima e ultima sarà domani), servizio notturno che collega i luoghi della movida e che ha lo scopo di rendere più sicure le serate in Riviera.



Attività - Atp Esercizio può fare un primo bilancio dell’attività: il Discobus aveva preso il via il 20 luglio, «E da subito avevamo la sensazione che avrebbe avuto successo. Questo grazie anche alla campagna di promozione avviata insieme ai cinque Comuni che hanno sostenuto il servizio e alla collaborazione con le discoteche e i locali del Tigullio. Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi che hanno compreso che viaggiare a bordo garantisce sicurezza e i Comuni di Sestri Levante, Chiavari, Santa Margherita, Rapallo e Portofino» - dicono Andrea Geminiani e Roberto Rolandelli, direttori di Atp Esercizio che hanno seguito il servizio in queste settimane.



L’età media dei passeggeri si aggira sui 17 anni e tra le altre notizie positive a consuntivo del servizio, c’è anche la circostanza che non sono state date sanzioni amministrative: i ragazzi hanno sempre viaggiato con il biglietto in tasca, spesso acquistandolo a bordo. Il bus ha funzionato nelle serate di mercoledì e sabato dei mesi di luglio ed agosto ed è stato attivo per i soli Comuni aderenti. Il titolo di viaggio "Discobus Pass" al costo di Euro 1 è stato acquistato nelle biglietterie, presso le emettitrici automatiche e a bordo: una cifra simbolica e promozionale resa possibile dal contributo dei Comuni che hanno aderito all’iniziativa. Due i capolinea, a Sestri Levante in piazza Matteotti e a Portofino, e varie fermate intermedie. Sei le partenze da Sestri: la prima alle 22.30 con arrivo a Portofino alle 23.40 e l’ultima alle 4.20 con arrivo a Portofino alle 5.30.



Iniziativa - «Siamo molto soddisfatti – dice Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio – l’invito rivolto a tutti i ragazzi e anche agli adulti è stato accolto». A collaborare all’iniziativa sono stati anche la Città Metropoliana, con il consigliere delegato Claudio Garbarino, e i gestori e titolari delle sale da ballo con il Silb il sindacato dei locali da ballo. Domani sera le ultime corse, poi appuntamento al 2020.