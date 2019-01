Liguria - Decine di interventi per persone ubriache in tutta la Liguria per il Capodanno. Lavoro intenso per il personale medico-sanitario di tutte le province per soccorrere chi, soprattutto i più giovani, nella notte dell'ultimo dell'anno ha esagerato con gli alcolici.



Ferite - Limitati anche i problemi legati all'uso dei botti e fuochi d'artificio: tre persone sono rimaste lievemente ferite a Lavagna per lo scoppio di petardi.