Escursionista soccorso a San Fruttuoso

E' stato portato insieme a un amico al porto di Camogli

Liguria - Questo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a San Fruttuoso per soccorrere un escursionista che non riusciva più a fare rientro per problemi fisici.



La centrale operativa ha inviato la motonave della Gadda a Camogli, dove ha imbarcato la squadra di Rapallo e li ha condotti a San Fruttuoso. Lì i vvf hanno imbarcato il ferito in compagnia di un amico e il soccorso alpino che era giunto via terra. Tutti sono stati condotti al porto di Camogli