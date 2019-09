Expo Valpolcevera, per la 22ª edizione da oggi a domenica torna la `Fiera del bestiame`

Liguria - Da oggi all’8 settembre torna l’Expo Valpolcevera, giunto alla sua ventiduesima edizione. Il taglio del nastro della manifestazione, che si svolgerà nelle vie e piazze della delegazione di Pontedecimo e nel suo borgo antico, è prevista alle 16.30 di venerdì 6 settembre in Piazzale Ghiglione. “La tradizione del nostro entroterra va preservata, e anche quest’anno Regione Liguria ha sostenuto convintamente una manifestazione che racconta la storia della Valpolcevera - afferma in conferenza stampa l’assessore allo Sviluppo economico e al Commercio Andrea Benveduti – Crediamo che la tutela delle competenze e dei prodotti del nostro entroterra sia il primo passo, per valorizzare e aiutare i nostri allevatori e artigiani ad aprirsi ai nuovi mercati”.



In piazzale Ghiglione per volontà del Comune torna, dopo anni di assenza, la tradizionale "Fiera del Bestiame". Gli spazi interni per l’ospitalità degli animali, sedici bovini e otto cavalli, saranno curati dal soggetto organizzatore dell’evento, la Pro Loco Valpolcevera, e da ARA (Associazione Regionale Allevatori). Da qui sarà inoltre possibile accedere allo spazio interno del bosco di circa 500 mq, di proprietà del Comune di Genova e disboscato appositamente da Aster, che ospiterà per l’occasione cinque muli, sei asini e sei ovini. “Come Comune avevamo promesso un maggior aiuto alla tradizionale Expo, appuntamento molto sentito non soltanto da chi abita in Valpolcevera, ma anche da tutti i genovesi, e così è stato: dopo anni fa ritorno, nella sua veste completa, anche l’antica Fiera del Bestiame - sottolinea l’assessore al Commercio e all’Artigianato del Comune di Genova, Paola Bordilli -. Grazie alla collaborazione tra Comune, Proloco Valpolcevera e ARA saremo in grado di ospitare nuovamente una fiera che renderà questo appuntamento ancor più suggestivo ed ancorato alla storia della città. L’obiettivo che il mio assessorato persegue è sostenere manifestazioni radicate sui territori che sappiano valorizzarne le specificità. La logica è la riscoperta delle vallate, un patrimonio imprescindibile di una città policentrica. Invito quindi tutti alla inaugurazione venerdì alle 16.30 sia dell'Expo nella sua totalità sia della ritrovata Fiera del Bestiame”.



Il programma delle tre giornate è ricco di eventi: oltre all’esposizione degli animali nel bosco polceverasco, la possibilità di partecipare alla preparazione del pesto al mortaio, assistere all’esibizione della banda N.S. della Guardia di Pontedecimo e dei Trilli e prendere parte alla prima edizione della sagra delle brioches. Da non perdere nella giornata conclusiva il corteo storico “Palio Tavola Bronzea di Polcevera”, con figuranti che indosseranno i ricchi e preziosi costumi storici del Comune di Genova. L'antica tradizione storica legata alla Vallata sarà affiancata dalla Fiera comunale annuale di Pontedecimo, che vede la partecipazione di circa 60 banchi di merci varie e dolciumi. Molti gli eventi organizzati da tutti i soggetti partner dell'evento, Municipio V Valpolcevera, commercianti e associazioni del territorio. “Sono felice che Camera di Commercio e Regione continuino a spendere energie e risorse per valorizzare i piccoli territori - commenta Paola Noli, consigliera della Camera di Commercio di Genova -. Intendo con questo i piccoli comuni, dove passano meno persone e dove le attività sono spesso microimprese. E dove purtroppo pesa l'assenza di un presidio istituzionale di livello intermedio”.