Ferrari Club Portofino, Matteo Viacava socio onorario

Liguria - Domani, alle 10.30, il Scuderia Ferrari Club Portofino consegna al Sindaco Matteo Viacava la tessera numero Uno del sodalizio. Sarà la Piazzetta la location ideale per la cerimonia che vedrà il presidente Matteo Monzani Matteo consegnare la card di socio onorario al Primo Cittadino.



“Esempio di virtù amministrativa, Sindaco innamorato del proprio territorio e della propria gente. Sindaco e socio Fondatore dello Scuderia Ferrari Club Portofino”, il presidente Monzani lo ha descritto così durante la Primavera del Tigullio del 6 aprile a cui proprio il sodalizio del Cavallino Rampante ha partecipato alla riapertura della SP227 con iscritti e striscione rosso.

Il Club nato dalla passione del suo presidente, ferrarista Doc, ha voluto omaggiare - con la tessera onoraria - il Sindaco Viacava e il comune portofinese con questo riconoscimento figlio anche di quel settembre in cui la Scuderia di Maranello aveva presentato in Piazzetta la nuova nata: “Portofino” appunto.



Altro evento che lega la Ferrari al Borgo più famoso al mondo è quello che si è tenuto a inizio settimana, quando era stato proprio il presidente Matteo Monzani a voler accompagnare, a pochi passi da Divo Martino, Cosmin Untrece l’atleta che ha dopo avere percorso quasi 150 km - con partenza dal Passo del Cerreto - è arrivato a Portofino in sella alla sua bicicletta.

In piazza Martiri dell’Olivetta lo attendeva Emanuela Morabito, Consigliera alla Comunicazione e al Marketing - anch’ella iscritta al club - che a nome del Sindaco e socio Fondatore dello Scuderia Ferrari Club Portofino Matteo Viacava, ha voluto consegnare una Targa ricordo del Comune e una bellissima Litografia della Ferrari Portofino.



L’appuntamento dunque è fissato per domattina, ore 10.30 in Piazzetta, quando il Sindaco Viacava riceverà la tessera numero Uno del Ferrari Club Portofino.