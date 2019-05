Festività di Primavera: 2745 identificazioni, 3 arresti e 16 denunce

Arriva il bilancio da parte della Polizia Ferroviaria della Liguria

Liguria - Nel periodo dei cosiddetti “ponti di primavera”, dal 18 aprile al 6 maggio, la Polizia Ferroviaria per la Liguria ha incrementato i servizi in ambito ferroviario per garantire la sicurezza dei cittadini, impiegando 582 pattuglie nelle stazioni, 64 a bordo treno, 13 per i servizi antiborseggio in abiti civili. Sono stati altresì espletati 25 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie e scortati 129 treni



Fermi - Durante l’attività sono stati arrestati 3 persone: uno per un provvedimento di esecuzione di carcerazione per reati in materia di stupefacenti, il secondo per reingresso illegale nel territorio nazionale ed il terzo a seguito della sostituzione di una misura cautelare con quella della custodia cautelare in carcere. Sono state inoltre denunciate a piede libero 16 persone, rintracciati due minori e identificate 2745 persone.