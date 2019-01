Fiera di S. Antonio a Chiavari: modifiche alle linee Atp

Liguria - ATP informa che a Chiavari, in occasione della Fiera di Sant’Antonio, a partire dalle ore 20:00 di venerdì 18 gennaio e sino alle ore 24:00 di domenica 20 gennaio 2019, il servizio di linea subirà le seguenti variazioni al percorso:

• Tutti gli autobus provenienti da Carasco, giunti all’altezza di Piazza Sanfront svolteranno a sinistra per Viale Kasman, Viale Marconi, Corso de Michiel, Corso Assarotti dove riprenderanno il regolare percorso. Analogo percorso inverso.

• Le linee provenienti da Leivi giunte alla rotonda di via Devoto/via Piacenza svolteranno a sinistra in via Piacenza e proseguiranno per Piazza Sanfront, Viale Kasman, Viale Marconi, Corso de Michiel, Corso Assarotti dove riprenderanno il regolare percorso. Analogo percorso inverso per le corse con transito in Piazzale Rocca.

• Le linee provenienti da Lavagna Corso Buenos Ayres, giunte al ponte dell’Entella dovranno deviare per Viale Marconi e proseguire lungo Corso de Michiel, Corso Assarotti dove riprenderanno il regolare percorso. Analogo percorso inverso.

• Linea C2 proveniente da P.le Rocca giunta alla rotonda di via Devoto/via Piacenza svolterà a sinistra in via Piacenza e proseguirà per Piazza Sanfront, Viale Kasman, Viale Marconi, Viale Tito Groppo (Lido). Analogo percorso inverso per le corse con transito in Piazzale Rocca.



Lungo i tragitti alternativi verranno posizionate, in accordo con il locale Comando di Polizia Municipale, le consuete fermate provvisorie.



Per consentire una più comoda partecipazione alla fiera, ATP intensificherà il servizio nelle ore di maggior afflusso di utenza sulle linee 4/5, 12, 15, inoltre nella sola giornata di domenica 20 saranno effettuate ulteriori corse aggiuntive come sotto specificato:

Linea 12 9.10 BORZONASCA CHIAVARI FS 9.50

Linea 12 14.30 CHIAVARI FS BORZONASCA 15.10

Linea 12 15.15 BORZONASCA CHIAVARI FS 15.55



Linea 15 7.45 MONLEONE CHIAVARI FS 8.25

Linea 15 10.30 MONLEONE CHIAVARI FS 11.10

Linea 15 13.00 CHIAVARI FS MONLEONE 13.40

Linea 15 13.40 MONLEONE CHIAVARI FS 14.20



Si ricorda inoltre che la biglietteria di Chiavari sabato 19 gennaio osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.