Fondo Sanitario, alla Liguria più di 3 miliardi e 78 milioni

Liguria - Il riparto del Fondo sanitario nazionale premia la Liguria, con il riconoscimento di maggiori risorse rispetto al 2018: per il 2019 sono stati assegnati alla Regione poco più di 3 miliardi e 78 milioni di euro (3.078.088.485 euro) rispetto ai circa 3 miliardi e 56 milioni dello scorso anno, con un incremento di oltre 22 milioni di euro. È quanto emerso oggi al termine della Conferenza Stato – Regioni, cui ha partecipato il presidente Giovanni Toti.



Fondi - In sede di trattativa, iniziata ieri in Commissione Sanità con la partecipazione della vicepresidente Viale, la Liguria è riuscita ad ottenere non solo il mantenimento dei fondi del 2018 ma anche ulteriori risorse, con il riconoscimento, votato oggi all'unanimità in sede di Conferenza, di 2 milioni di euro quale contributo a seguito del crollo del ponte Morandi, il 14 agosto scorso.



Sistema sanitario - La Liguria si è inoltre posizionata tra le Regioni che hanno rispettato i Lea-Livelli essenziali di assistenza nell'erogazione dei servizi. Tra i parametri tenuti in considerazione, anche l'indice di vecchiaia della popolazione, che in Liguria risulta il più elevato a livello nazionale. Il presidente della Regione Giovanni Toti e la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale esprimono soddisfazione per questo risultato che premia il grande sforzo compiuto per migliorare il sistema sanitario ligure fin dalle sue fondamenta.



Reazione - Il presidente Toti ha voluto ringraziare la Conferenza «per il riconoscimento legato alla tragedia del 14 agosto scorso. Il pensiero, allora come oggi, è rivolto alle vittime e alle loro famiglie. Nonostante quella ferita profonda, che nessuno potrà cancellare, la Liguria ha reagito con forza e determinazione, anche dal punto di vista del sistema sanitario che ha dato una risposta immediata ed efficace per ridurre il più possibile i disagi per i cittadini». «La profonda riforma del sistema e l'approvazione del nuovo piano sociosanitario stanno dando ottimi frutti – aggiunge l'assessore Viale - come riconosciuto oggi in sede di riparto del Fondo Sanitario Nazionale: è la conferma che la Liguria è sulla strada giusta».