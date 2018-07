Frecciabus, Volabus e tante novità: i sindaci del Tigullio incontrano ATP

La riunione si è svolta nella giornata di ieri

Liguria - Convocata ieri da Claudio Garbarino - consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana - la riunione tra i tre sindaci Bagnasco (Rapallo), Santa Margherita (Donadoni) e Viacava (Portofino) e i responsabili ATP Esercizio nel Tigullio. Tema cardine del dibattito erano il Fracciabus - il sistema di bus navetta con cui i passeggeri dei pullman turistici in arrivo al casello autostradale di Rapallo raggiungono il Tigullio - e il nuovo Volabus - la navetta che

collegherà la Riviera di Levante all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova.



Frecciabus - La decisione in merito al Frecciabus è stata quella di proseguire l’attuale

fase sperimentale per tutta l’estate, seguendo gli stessi criteri e le stesse regole seguite fino a oggi. «Si vuole dare continuità al servizio che sta funzionando secondo le aspettative» afferma Garbarino, ricordando che «eventuali modifiche verranno decise e attuate dopo l’estate non dimentichiamo che il Frecciabus è un servizio sperimentale, unico in Italia. Stiamo già facendo molto e rispondendo alle esigenze di tutti. Snelliamo il traffico in corso Libertà e favoriamo l'utilizzo dei bus ecologici e dei traghetti».



Volabus -Per quel che concerne il Volabus, è emerso come a partire dal 12 luglio il servizio collegherà ogni giorno i tre Comuni del Tigullio all'aeroporto, funzionando nella fascia oraria in cui sono previste partenze e arrivi dallo scalo aeroportuale. A bordo del mezzo

funzionerà un sistema wifi. Tutto questo prenderà il via per un periodo sperimentale di 2 mesi (dalla metà di luglio alla metà di settembre), collegando l’aeroporto di Genova a Portofino, con fermate intermedie a Santa Margherita Paraggi, Santa Margherita Centro, Rapallo San Michele di Pagana e Rapallo stazione FS. «In questo caso è un servizio che è stato fortemente voluto dalla Città Metropolitana e dal sindaco metropolitano Marco Bucci, con la piena adesione

dell’Aeroporto di Genova. I tre sindaci hanno in un certo senso subito il progetto, ma sono sicuro che in breve tempo ne apprezzeranno i vantaggi» conclude Garbarino.



Gli altri progetti -Nel corso della riunione è poi emersa anche l'intenzione di mantenere una collaborazione anche con i battellieri, incentivando già dai prossimi giorni il numero di imbarcazioni a disposizione. E proprio in questo frangente Garbarino ha confermato anche i contattati con i rappresentanti delle guide turistiche: «Ho avuto modo di parlare con la responsabile regionale Michela Ceccarini e abbiamo avviato anche con loro una collaborazione. Il nostro scopo è cercare di salvaguardare i diritti e le esigenze di tutti».