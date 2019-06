Fuga di gas a Rapallo, strada chiusa per oltre 5 ore

Liguria - Importante fuga di gas questa notte in via Pietrafraccia (a Rapallo), rimasta chiusa per diverse ore per permettere i Vigili del Fuoco di risolvere il problema e di mettere l'area in sicurezza.



Le operazioni - La fuga di gas è stata segnalata poco prima delle 21 di ieri, ma le operazioni sono proseguite per oltre 5 ore, fino almeno a mezzanotte e mezza: i Vigili del Fuoco sono arrivati immediatamente, e hanno provveduto il prima possibile a dare inizio alle operazioni di messa in sicurezza della zona. Fortunatamente non è stato necessario evacuare alcun abitante della zona.

Benché lungo la strada siano in atto dei lavori, secondo gli operatori la causa della rottura del tubo sarebbe da ricercare altrove.