Funivia Rapallo-Montallegro, ok il collaudo notturno

Liguria - Esito positivo per il collaudo tecnico propedeutico al funzionamento della Funivia Rapallo-Montallegro in orario notturno. Il collaudo, effettuato ieri sera, si è concluso attorno all’1.30.





La prova tecnica consisteva nella simulazione di evacuazione di una persona colta da malore all’interno della cabina. I vigili del fuoco con l’ausilio del personale del soccorso alpino hanno calato la persona dalla cabina a livello del suolo: qui è intervenuta una squadra per le operazioni di trasporto della persona presso la struttura della cabinovia.



Per far sì che il collaudo tecnico andasse a buon fine, l’amministrazione comunale ha dovuto predisporre alcuni interventi, realizzati nei giorni scorsi, per la messa in sicurezza dell’impianto come previsto dalle normative vigenti. Nello specifico, la presenza di due generatori di corrente, l’illuminazione dei piloni della funivia, la pulizia dell’area sottostante i cavi, la dotazione di torce elettriche. Presenti alle operazioni di collaudo il sindaco Carlo Bagnasco, il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico, il vicesindaco Pier Giorgio Brigati, l’assessore ai Lavori Pubblici Arduino Maini e il parroco Don Stefano Curotto, il personale della funivia.



Tutti loro hanno espresso piena soddisfazione per l’ottenimento di un nulla osta che consentirà di avvicinare ulteriormente il Santuario di Montallegro alla città, incentivarne la conoscenza e le visite e godere di un panorama unico al mondo con la suggestione dell’atmosfera notturna. I rappresentanti della civica amministrazione hanno inoltre rivolto un plauso alla Doganaccia 2000 srl, gestore dell’impianto, per la competenza e la passione con cui hanno seguito l’intero iter. A conclusione dell’iter burocratico (la pratica deve essere vidimata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ustif per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria con sede a Torino, e successivamente presso gli uffici ministeriali di Roma), la Funivia Rapallo-Montallegro sarà pertanto fruibile anche in orario serale-notturno, con ogni probabilità a partire da domenica 29 luglio, quando il teatro naturale di Montallegro ospiterà la prima delle tre conferenze nell’ambito dell’evento “Tramonti di Montallegro”. Domenica 29 il relatore sarà il critico d’arte e volto noto della tv Vittorio Sgarbi, mentre lunedì 30 sarà la volta del simpatico Giacomo Poretti del trio “Aldo, Giovanni e Giacomo” protagonista di un monologo molto particolare. Chiude - ed ecco la novità - lunedì 6 agosto l’attore, regista e sceneggiatore Michele Placido. Tutte le conferenze inizieranno alle 21, ingresso gratuito.