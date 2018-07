Furgone finisce fuori strada, traffico congestionato in A12

Il conducente del mezzo non ha riportato gravi ferite

Liguria - Un furgone si è ribaltato sulla A12 finendo a bordo strada e il traffico è andato in tilt tra Recco e Rapallo verso La Spezia: il conducente del mezzo non ha riportato ferite gravi.



Traffico - Nel tratto dell'incidente si sono formati quattro chilometri di coda verso sud per chi proviene da Nervi. Sul posto sono giunti i medici del 118 per soccorrere il ferito e gl iagenti della Polizia Stradale per riportare la situazione alle normalità.