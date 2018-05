Futuro a rischio, i lavoratori del Centro per l´Impiego in Consiglio Regionale

I manifestanti hanno ottenuto un incontro con i capigruppo

Liguria - I lavoratori dei Centri per l’Impiego hanno protestato questa mattina davanti alla sede del Consiglio Regionale. I manifestanti hanno successivamente ottenuto un incontro con i capigruppo per spiegare le loro motivazioni.



Servizi - «Esprimiamo forte preoccupazione per la situazione occupazionale dei lavoratori impegnati nei servizi in appalto dei centri per l'impiego della nostra Regione – hanno affermato in una nota Cgil e Uil – Si avvicina la scadenza della proroga degli appalti grazie ai quali, da circa quindici anni, si sono garantiti i servizi per l'impiego e il salario delle 150

persone che vi lavorano, seppur a fronte della diminuzione del valore dell'appalto e quindi delle ore di servizio a seguito dell' ultima proroga».



Trattative - «Ad oggi pur in presenza di un tavolo di trattativa che proseguirà, non abbiamo alcuna certezza di quale concreto percorso verrà perseguito, né per la tutela occupazionale dei lavoratori né per l'adeguamento e potenziamento dei centri, oggi in forte difficoltà a causa dell'esiguo numero di dipendenti», hanno concluso.