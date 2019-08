Ghiaccio e acqua per ottenere hashish `potenziato` dalla marijuana: 2 arresti a Lavagna

Liguria - Si chiama "bubble hash" e consiste in un processo per ottenere hashish "potenziato" dalla marijuana usando un composto ghiaccio e acqua (l'iceolator, una particolare tipologia di hashish dal principio attivo potenziato). Un meccanismo ingegnoso, per la cui realizzazione è possibile trovare su internet centinaia di tutorial: questo è quello che hanno fatto due ingegnosi uomini a Lavagna, arrestati in un garage sito nel centro del piccolo borgo ligure per aver dato vita a un vero e proprio giro di produzione di hashish.



L'arresto -Dopo numerose segnalazioni provenienti da alcuni residenti in merito allo strano viavai intorno al garage e circa una decina di giorni di indagini, i due - un disoccupato di 36 anni e un commesso di 34 anni, impiegato in un negozio di cannabis light di Lavagna - sono stati scoperti e arrestati dai Carabinieri di Chiavari. All'interno del "laboratorio artigianale" dei due, i militari hanno trovato 4 kg di marijuana bagnata e congelata, mentre in casa è stato scoperto 1 kg di sostanza già pronta e ben 10 piantine. Grazie a un'attenta serie di operazioni di controllo, i Carabinieri sono riusciti a far scattare il blitz all'interno del garage proprio mentre i due "artigiani" erano nel pieno del procedimento di trasformazione.

I Carabinieri, inoltre, hanno perquisito anche l’appartamento dei proprietari del garage/laboratorio - concesso ai due in comodato d'uso - dove hanno trovato piccole quantità di marijuana: anche questi ultimi sono stati, dunque, denunciati. Il 34enne e il 36enne, infine, sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Marassi.



[Foto d'archivio]