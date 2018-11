Giorgetti a Rapallo: «Il problema non sono i soldi, ma la tempestività con cui possono essere spesi»

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha partecipato al Com a Rapallo

Liguria - «Non vedo tanto il problema dei finanziamenti, il problema è la tempestività con cui questi soldi possono essere spesi» così Giancarlo Giorgietti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, presente al Com svoltosi oggi a Rapallo. Insieme a lui erano presenti il sottosegretario Edoardo Rixi, del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dell’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.



Giorgetti ha detto: «Sia per quanto riguarda le opere infrastrutturali che la ripresa delle attività economiche, è importante fare presto». In particolare sull'entità dei finanziamenti: «La prossima settimana abbiamo un Consiglio dei Ministri per stanziare le prime somme. L'idea che è emersa è quella di trattenere L'Imu nei comuni per permettergli di avere velocemente risorse da spendere. Bisogna vedere se sarà percorribile».



Alla proposta del sindaco di Portofino, Matteo Viacava, di costruire un tunnel per ricollegare il borgo risponde scherzando: «Per carità, cominciamo a recuperare la strada, a Portofino bisogna arrivare con un po' di fatica». Dalla riunione è stato confermato che in 10-15 giorni il sentiero del monte di Portofino sarà percorribile dai mezzi di servizio, dopo che saranno intervenuti gli uomini del Genio Militare.



Infine ha sottolineato: «Serve un grande piano di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e del territorio in Italia».