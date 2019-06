Giornata Mondiale del donatore di sangue, le iniziative in Liguria

Liguria - L’acqua della fontana di Piazza De Ferrari sarà illuminata di rosso per celebrare, con un gesto simbolico, la vicinanza della città a tutti i donatori di sangue presenti e futuri.



Le iniziative organizzate per oggi sul territorio ligure da Aziende sanitarie e ospedaliere:

Open day con orario prolungato:

- Villa Scassi fino alle 14.30

- Ospedale Micone Sestri Ponente fino alle 12.00

- Ospedale Evangelico di Voltri fino alle 12.00

È inoltre disponibile sul sito internet di Asl 3 un approfondimento a cura del dott. Alessandro Correggi che risponde alle principali domande sul tema della donazione.



E.O. OSPEDALI GALLIERA

Il Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale (piano terra padiglione D, ingresso in Mura delle Cappuccine 14) sarà aperto fino alle 16.00 per donare sangue intero, con possibilità di iscriversi al Registro dei Donatori di Midollo Osseo.

A tutti i donatori verrà offerto un piccolo rinfresco e una borraccia pieghevole. L'Associazione Ligure Thalassemici darà il suo contributo con due punti di presidio aperti dalle 8.30 alle 15.00: uno all’ingresso principale e l’altro presso l’ingresso CUP.



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

È prevista l’apertura della sala donazioni fino alle 14.15 con personale dedicato a fornire tutte le informazioni utili.



ISTITUTO GIANNINA GASLINI

Presso gli infopoint situati all’entrata dei padiglioni 13 (entrata sul mare), 16 (padiglione centrale) e 20 (Ospedale di Giorno) sarà distribuita una brochure informativa sulla donazione mentre il Centro trasfusionale sarà aperto dalle ore 7.30 alle 13.00.



Non mancano le iniziative sul territorio ligure organizzate dalle Associazioni donatori:

GENOVA

In Piazza De Ferrari AVIS Comunale Genova e FIDAS Genova allestiranno un’area informativa con le proprie autoemoteche presenti dalle 8.30 alle 18.00. Inoltre, grazie a una convenzione con ASL 3 valida solo per la giornata, verranno assicurati esami del sangue aggiuntivi, su richiesta del donatore.