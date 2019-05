Giornata Mondiale per l´Igiene delle mani, gli eventi a Genova

Liguria - Domani, lunedì 6 maggio, in occasione della "Giornata Mondiale per l'Igiene delle mani", promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è anticipata alle ore 12.00 presso la Sala della Trasparenza di Regione Liguria (Piazza De Ferrari 1, piano terra) la conferenza stampa per sensibilizzare sull'importanza di una corretta igiene delle mani, fondamentale nella prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza. Saranno presenti la vicepresidente e assessore alla Sanità, il commissario di Alisa Walter Locatelli e due membri del Comitato Infezioni Ospedaliere Regionale, Francesca Federa (Asl3) e Angela Battistini (Ospedale Policlinico San Martino) che, con l'occasione, presenteranno i dati della Liguria in materia di politiche di monitoraggio e controllo delle infezioni correlate all'assistenza.



Lavaggio - Dalle 9 alle 15, sarà allestito, grazie alla collaborazione del personale di tutte le Aziende sanitarie liguri, un info point aperto al pubblico dove verranno spiegate le semplici regole per lavare correttamente le mani, saranno inoltre distribuiti alcuni gadget, tra cui dei flaconcini di gel alcolico per le mani. Sarà disponibile "un box pedagogico" a raggi ultravioletti attraverso il quale sarà possibile controllare se l'igiene delle mani, praticata mediante gel alcolico, sia avvenuta correttamente. Tra le attività della giornata: dalle 11 alle 12 intrattenimento musicale a cura del gruppo One Men Duo, una mostra con i disegni di bambini sul tema dell'igiene delle mani raccolti durante le precedenti edizioni presso il Policlinico San Martino, un video sull'igiene delle mani realizzato dagli studenti di Scienze Infermieristiche del Policlinico San Martino e la distribuzione di materiale informativo affinché l'igiene delle mani possa diventare, per tutti, una buona e sana abitudine.



Eventi a Genova - E.O.O. Galliera: lunedì 6 maggio, dalle 12 alle 14, presso la mensa aziendale dell'Ente, il gruppo operativo Cio (Comitato Infezioni Ospedaliere) sarà presente con box didattici per consentire la simulazione del frizionamento alcolico delle mani ai dipendenti che lo desiderano. Verrà inoltre consegnata una brochure sulla tecnica del frizionamento alcolico mani e un flaconcino di gel alcolico. Istituto Giannina Gaslini: lunedì 6 maggio, è allestita, presso uno degli ingressi principali dell'Irccs, una mostra con i disegni dei piccoli pazienti sull'importanza dell'igiene delle mani, prodotti e raccolti con la collaborazione delle maestre della "Scuola in "Ospedale". La mostra prevede il coinvolgimento di alcuni componenti del gruppo operativo Cio che saranno presenti con materiali informativi, decontaminanti alcolici per prove pratiche rivolte a utenza, familiari, visitatori, operatori, volontari. Ospedale Evangelico Internazionale: lunedì 6 maggio, presso il Presidio di Voltri, è previsto un evento informativo e dimostrativo per l'igiene delle mani per operatori sanitari e utenza, distribuzione di materiale divulgativo e gel alcolico in omaggio. Policlinico San Martino IRCCS: lunedì 6 maggio, presso l'atrio principale del Policlinico, sarà organizzato un evento informativo e dimostrativo per l'igiene delle mani per operatori sanitari e utenza. Contestualmente, si effettueranno simulazioni con box didattico e distribuzione di materiale divulgativo, con omaggio di flaconcini di gel alcolico e altri gadget.