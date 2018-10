Guasto alla linea elettrica, traffico rallentato tra Recco e Santa: è caos

Liguria - Non cessano i disagi sulla linea Genova - La Spezia: dalle 6.05 il traffico è rallentato fra Recco e Santa Margherita Ligure per un guasto alla linea di alimentazione elettrica dei treni in tratta.



Cammino - Attivata la circolazione a senso unico alternato, sul binario disponibile, con ritardi fino a 60 minuti. Sul posto sono presenti i tecnci di RFI. Dopo la mareggiata che ha provocato rallentamenti sui convogli in viaggio, per i pendolari l'ultimo gioro di ottobre non è iniziato nei migliori dei modi.