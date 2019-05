Habituè della `spesa gratuita` trovato in possesso di svariati oggetti mai pagati: si cercano i complici

Liguria - Nel corso degli ultimi giorni i poliziotti del Commissariato di Chiavari hanno compiuto un’attività investigativa particolarmente serrata, susseguente alla recrudescenza di furti in esercizi commerciali e stabilimenti balneari della riviera di levante.



Le indagini - Nel pomeriggio di ieri a Sestri Levante è stato posto in stato di fermo un cittadino albanese di 33 anni - irregolare sul territorio nazionale - ritenuto direttamente coinvolto in alcuni di tali episodi delittuosi. A seguito di una perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione dell’indagato, sono stati rinvenuti e recuperati oggetti della più svariata natura, fra cui capi di abbigliamento ancora etichettati, televisori, apparati elettronici, nonché derrate alimentari e bottiglie di alcolici e superalcolici, parte dei quali sono stati già restituiti, a seguito di debito riconoscimento, agli aventi diritto. L’uomo, a seguito degli accertamenti di rito, è stato condotto presso il carcere di Genova Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per identificare i complici dell’indagato: finora sono stati accertati 7 furti perpetrati con le modalità sopramenzionate. La refurtiva - nel frattempo posta sotto sequestro - risulta attualmente visionabile presso i locali del Commissariato, in attesa di essere restituita ai legittimi proprietari.