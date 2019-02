Il 24 maggio torna la giornata europea dei Parchi

Liguria - "La Natura, il nostro tesoro" è il titolo della Giornata Europea dei Parchi 2019 che si celebra ogni 24 maggio. La data ricorda l'istituzione dei primi parchi in Svezia nel 1909, in Italia furono creati nel 1922. Paesaggi, habitat, biodiversità, comunità operose, sono i beni comuni preziosi che rientrano all'interno delle Aree Protette e che vanno salvaguardati e valorizzati all'insegna della sostenibilità. A tale scopo la Federazione Europea dei Parchi (Europarc), l'organismo che associa le Aree Protette di tutta Europa, per la giornata europea dei parchi del prossimo 24 maggio ha scelto il titolo: "La Natura, il nostro tesoro".



Come tutti gli anni il 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei Parchi e si rinnova l'iniziativa di Europarc per ricordare il giorno in cui, nel 1909, vennero istituiti in Svezia i primi nove parchi nazionali d'Europa. In Italia i primi Parchi furono creati nel 1922: Gran Paradiso e Abruzzo.



La Giornata dei Parchi Europei 2019 sarà dedicata ai "tesori naturali" e alla natura come tesoro collettivo. "Uno slogan che ben rappresenta i Parchi e le Aree protette italiane che sono strettamente intrecciati con la popolazione e il territorio e che rappresentano spesso eccellenze non solo naturali o paesaggistiche, ma anche storiche, artistiche e culturali nonchè modelli di sviluppo sostenibile" così commenta il Presidente di Federparchi Giampiero Sammuri.