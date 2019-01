Il 6 gennaio torna la Befana del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi

Liguria - Cambia il percorso, ma l'appuntamento con la Befana resta. A Rapallo quest'anno la simpatica vecchina non arriverà dal mare (l'imbarcadero davanti al Chiosco della musica è ancora distrutto dopo la mareggiata di fine ottobre), ma comunque si metterà lo stesso in viaggio per portare doni ai bambini nella mattinata del 6 gennaio. Arriverà sempre a bordo di un gozzo, anche se l'imbarcazione si muoverà su un carrello con le ruote.



La Befana partirà dal porto pubblico e in particolare dalla sede del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi che ogni anno organizza l'evento in collaborazione con il Comune. Percorrendo via Mazzini arriverà al Chiosco intorno alle 11. Qui il programma sarà quello consueto. Ogni bambino sarà invitato a recitare una piccola poesia a tema e verrà omaggiato con un dono. Ce ne sarà davvero per tutti perchè la Befana distribuirà quasi duemila regali: «E' un'Epifania un po' diversa – dice il presidente del Cpdr Riccardo Repetto -, ma non abbiamo voluto rinunciare a quella che ormai è una tradizione che ci vede protagonisti, assieme all'amministrazione, della vita cittadina».