Il caldo non abbandona la Liguria nemmeno nel fine settimana

Liguria - Ancora caldo in Liguria e nuovo avviso meteorologico legato all’elevato disagio fisiologico emesso da Arpal.



Previsioni - Per oggi, venerdì 3 agosto, si prevede, infatti, un ulteriore lieve aumento delle temperature sulla costa per effetto foehn; una condizione che potrebbe persistere domani, sabato 4 agosto con valori molto alti anche nelle ore notturne. Domenica 5, in tutta la regione, ancora condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo, più marcate nei centri urbani e nelle valli poco ventilate. Da segnalare che oggi e domani, nelle ore centrali della giornata, si avranno nuovamente condizioni di instabilità con possibili rovesci o temporali moderati sui rilievi, in particolare sui versanti marittimi, in locale estensione alla costa (per sabato soprattutto sul centro Levante).



Temperature - Nella notte alcune stazioni hanno registrato minime superiori ai 27 gradi: Alassio (Savona) 27.9 (qui alle 8 si registravano già 31 gradi), Savona Istituto Nautico 27.7, Genova Centro Funzionale 27.3, Sciarborasca (Genova) 27.4, Cipressa (Imperia) 27.3, Sanremo (Imperia) 27.2. Nello spezzino si segnalano i 26.4 di Corniolo mentre nel capoluogo la minima è stata di 26.0. E a proposito di capoluoghi a Imperia Osservatorio Meteo Sismico la minima è stata di 25.6 gradi.