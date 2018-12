Il consigliere regionale Garibaldi (Pd): «Chiavari merita un liceo linguistico, non una succursale »

Il consigliere del Pd spiega i motivi per cui non ha votato l'emendamento in Giunte

Liguria - «Da un lato la Giunte Regionale riconosce che aveva sbagliato a non prevedere un percorso linguistico a Chiavari. Dall’altro, invece di tornare sui propri passi e iniziare a sperimentare quanto richiesto dal territorio e dalla Città Metropolitana, ha scelto di inventarsi la soluzione estemporanea». Il consigliere regionale del Pd, Luca Garibaldi, ha così spiegato i motivi per cui non ha votato l'emendamento che prevede, dal prossimo anno, una sezione del liceo linguistico Da Vigo-Nicoloso passare da Recco a Chiavari.



«Un passo avanti e due indietro sul Linguistico a Chiavari - continua Garibaldi - questa scelta lascia molti dubbi e denota una certa mancanza di programmazione. Non si capisce, inoltre, sulla base di quali ragioni si sia bocciata la proposta consolidata, e che già aveva avuto un

riscontro positivo tra gli studenti, per inventarsene una che non si sa che impatto avrà. La succursale del Da Vigo a Chiavari è stata attivata in fretta e furia, cercando una sede in cui collocarla, in dieci giorni, con molti dubbi sugli spazi di cui potrà disporre».



Infine conclude, precisando: «Chiavari merita un liceo, non una succursale e questa soluzione, così acconciata, rischia di non essere risolutiva di un’esigenza vera».