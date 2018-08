Il Discobus arriva a ponente, con un percorso da Campo Ligure a Varazze

Liguria - Discobus a ponente. Accordo tra gestori sale da ballo, ATP Esercizio e Comuni. Da Campo Ligure a Varazze attraverso il Ponente di @GenovaMetropoli. Dopo l’avvio molto positivo del Discobus nella Riviera di Levante, con decine di ragazzi che nelle ore della movida si muovono in sicurezza a bordo dei mezzi “Discobus” di Atp Esercizio nel Tigullio, da sabato prossimo, 4 agosto, lo stesso servizio verrà riproposto anche per il vicino ponente. Grazie alla collaborazione con il Comune di Genova, l’associazione delle sale da ballo, i Comuni di Arenzano, Cogoleto, Campo Ligure, Masone e Varazze, Atp Esercizio ha potuto rispondere all’esigenza di sicurezza anche per i giovani che frequentano le discoteche del ponente genovese.



Viaggio - La corriera Discobus partirà nelle serate del fine settimana da Campo Ligure raggiungerà Varazze dopo aver compiuto fermate intermedie a Masone, Prà, Voltri, Vesima, Arenzano, Colletta, Cogoleto, Arrestra, Invrea. Salire a bordo costerà la cifra simbolica di 1 euro e gli orari sono pubblicati on-line. In ogni caso la prima partenza da Campo Ligure per il ponente è prevista per le 22.20 l’ultima partenza da Voltri per Varazze è alle 00.15 e l'ultima da Colletta per Varazze alle 3.20. Per quanto riguarda il ritorno: l’ultima corsa da Varazze è fissata per le 3.40 con arrivo a Campo Ligure alle 4.45.



Servizio - Molto soddisfatto Claudio Garbarino, Consigliere Delegato ai Trasporti della Città Metropolitana di Genova: «Questo servizio sta funzionando molto bene tra Sestri levante e Portofino, con piena soddisfazione delle amministrazioni e soprattutto delle famiglie dei giovani che vanno in discoteca. Era importante poter estendere l’iniziativa del Discobus anche per i ragazzi e le ragazze che frequentano le sale da ballo di ponente. Ringrazio i Comuni per la sensibilità dimostrata e in particolare il vice sindaco e assessore di Genova Stefano Baleari che si è impegnato molto per l’attivazione del servizio».



Disco - Stefano Balleari dal canto suo ritiene il Discobus una risposta fondamentale all’esigenza di sicurezza: «Abbiamo dato una risposta a un’esigenza di sicurezza, questa volta puntando anche sul Ponente. Questa iniziativa è anche un esempio di politica metropolitana, in linea con quello che è l’azione del nostro sindaco Marco Bucci». Soddisfatti anche gli addetti ai lavori: «Facciamo tutti i controlli possibili, per garantire la sicurezza. Con parola d’ordine prevenzione, prima di tutto. Non repressione. Il DiscoBus è un servizio fondamentale» ribadisce Stefano Rosina, vicepresidente provinciale del SILB, il sindacato dei locali da ballo.