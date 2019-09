In giro per l´Italia a rifilare banconote false: coppia di truffatori fermata a Ronco Scrivia

Liguria - I Carabinieri a Ronco Scrivia hanno fermato, segnalato e denunciato un 30enne spagnolo e una 36enne italiana di 36 anni per aver speso banconote false: a quanto pare la truffa andava avanti da diverso tempo.



La segnalazione - A dare l'allarme sono stati alcuni commercianti: a quanto pare la coppia - dopo aver tentato di rifilare 50 euro falsi a un panificio per una spesa di 5 euro - avrebbe infatti tentato di riprovare il proprio "giochetto" anche in un fioraio e in una pizzeria, senza però ottenere i risultati sperati. Quando i Militari li hanno rintracciati, i due si stavano spostando per "cambiare" altrove le loro banconote false.

Ancora non è chiaro come la coppia abbia - residente da tempo nel bresciano - sia riuscita ad avere tutti quei soldi.