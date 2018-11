In Liguria incidenti stradali in aumento, controtendenza rispetto ai dati nazionali

Sono i dati Istat che fanno riferimento all'anno 2017

Liguria - Gli incidenti stradali in Liguria sono aumentati nel 2017 rispetto all'anno precedente. Sono 8.680 in tutto che hanno causato 87 morti e 11.082 feriti. Un aumento del numero di incidenti e di feriti, in controtendenza rispetto ai dati nazionali che riscontrano una decrescita. Il numero di vittime è in aumento anche a livello nazionale, ma del 2,9% rispetto al 50% della Liguria. I dati sono stati diffusi dall'Istat.



In l'Aurelia sono aumentati gli incidenti (248 contro i 187 del 2016). L'A26 è l'autostrada che nel 2017 ha registrato il maggior numero di vittime. Incidenti aumentati anche a Genova, La Spezia e Imperia, diminuiti a Savona.