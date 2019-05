In Liguria Nordic Tales: camminate a passo di Nordic Walking e Tai Chi

Liguria - Un approccio olistico, che combina uno sport dolce a una disciplina orientale che fa bene a corpo e mente: ecco la ricetta di Nordic Tales 2019, le camminate a passo di Nordic Walking promosse da Sanofi Genzyme – divisione specialty care di Sanofi – per favorire il benessere psico-fisico delle persone con sclerosi multipla, con il patrocinio di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Scuola Italiana Nordic Walking.



Appuntamento a Sestri Levante, in Provincia di Genova, sabato 25 maggio alle 9.30, nell’incantevole cornice della Baia del Silenzio (punto di ritrovo Piazza Matteotti).

Novità di questa quinta edizione è il Tai Chi, antico stile delle arti marziali cinesi in cui prevale l’insegnamento spirituale rispetto a forza e potenza. Nato come tecnica di combattimento è oggi una disciplina olistica che coniuga movimenti lenti e gentili a tecniche di meditazione e consapevolezza. Caratteristiche che lo rendono adatto anche alle persone con sclerosi multipla, perché le aiuta a migliorare l’equilibrio e il controllo del corpo, a ridurre stress e ansia.



«La sclerosi multipla è una malattia neurologica che non raramente comporta disturbi motori tali da richiedere, oltre alla terapia medica, anche un intervento riabilitativo - commenta la Dott.ssa Elisabetta Capello, neurologa presso DINOGMI - Clinica Neurologica, Università degli Studi di Genova - Anche nel paziente con sclerosi multipla asintomatico o che presenta sintomi lievi, attività sportive moderate ma complete come Nordic Walking e Tai Chi, che coniugano sport, riabilitazione e attività di aggregazione all’aria aperta, possono essere di supporto sotto diversi aspetti, anche in chiave preventiva sulla possibile progressione di alcuni sintomi. Ben venga, quindi, Nordic Tales e sono personalmente contenta di aver contribuito a portare questo appuntamento nella nostra Regione».



Quella di Baia del Silenzio è la seconda delle cinque tappe previste per la Tai Chi Edition 2019 di Nordic Tales. I partecipanti saranno seguiti da istruttori qualificati della Scuola Italiana di Nordic Walking e di Itcca Italia, affiliata italiana dell’International Tai Chi Chuan Association, che insegneranno loro i principi e le tecniche base delle due discipline, e li accompagneranno in sessioni pratiche per familiarizzare con i due sport.



Affiancando il Tai Chi alla tecnica della camminata con i bastoncini che coinvolge in modo attivo ma dolce più del 90% della muscolatura, Nordic Tales si propone anche quest’anno di avvicinare i partecipanti con sclerosi multipla, i loro caregiver, famigliari e amici a discipline sportive che allenino il corpo senza affaticarlo e che coniughino l’aspetto fisico alla focalizzazione mentale e a una maggiore consapevolezza di sé. Un percorso già iniziato nel 2018 con la pratica della mindfulness e che mira proprio a creare momenti di aggregazione e movimento all’aria aperta, così importanti per una migliore qualità di vita anche con la sclerosi multipla.