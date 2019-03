Liguria - Nel tardo pomeriggio nuovo allarme in Provincia di Genova per un altro incendio in località Cerisola nel Comune di Rezzoaglio non lontano dalla Riserva del Lago delle Lame.



Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e in supporto anche cinque volontari del Coordinamento provinciale. Poco meno di un ettaro la superficie prativa andata in fumo