Abbastanza gravi le condizioni dell'uomo portato in codice rosso al San Martino

Liguria - Incendio nella notte in una villetta a Mignanego che ha causato l'intossicazione di due persone. Ancora ignote le cause del rogo, durante il quale era presente una coppia nell'abitazione. La donna di ottant'anni è stata portata in codice giallo all'Ospedale San Martino. L'uomo in condizioni più gravi, in codice rosso, nello stesso ospedale.



Tra le ipotesi di come si siano generate le fiamme, un cortocircuito della coperta elettrica o una sigaretta lasciata accesa.