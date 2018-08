Incidente a Recco, auto si capotta in galleria

Illesi gli occupanti. Intervento dei vigili del fuoco per raddrizzare il veicolo

Liguria - Incidente intorno all’ora di pranzo sulla A12 verso Livorno, al Km 22.300 poco prima di Recco: due automobili si sono scontrate, una si è capottata in galleria.



Cure - Gli occupanti sono usciti in modo autonomo e sono stati trasportati in ospedale dalla pubblica assistenza Nerviese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a raddrizzare la vettura. Sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto.