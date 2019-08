Incidente in A12, indagato per lesioni colpose il camionista che ha causato il sinistro

Liguria - Il camionista che ieri ha travolto un mezzo di soccorso di Autostrade e un’auto della Polizia all’interno della galleria Sant’Anna – tra Sestri levante Lavagna – è stato indagato dalla Procura di Genova per lesioni colpose.



L’incidente - Nel sinistro sono rimaste ferite cinque persone, fra i quali l’operatore di Autostrade che si trovava a bordo del suo furgone risulta ancora in condizioni gravissime. L’uomo è stato operato ieri sera da un’equipe mista di chirurghi plastici, urologi ed ortopedici per la ricostruzione della parte ossea e dei tessuti molli. Si trova ora ricoverato presso il reparto di Rianimazione del Padiglione Monoblocco. La prognosi rimane riservata: nel caso in cui alla fine non dovesse farcela, l’ipotesi di reato sarebbe quella di omicidio. Le indagini intanto proseguono senza sosta: stando a una prima ricostruzione, il camionista – rimasto anch’egli lievemente ferito ma già dimesso – incriminato potrebbe aver causato l’incidente a causa di una distrazione o di un colpo di sonno.