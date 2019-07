Incidente sulla A10, coppia di motociclisti soccorsa da pompieri in transito: intervento dell´elisoccorso

Liguria - Per una fortuita coincidenza, questa mattina una squadra di Vigili del Fuoco di Imperia - di ritorno da una missione - si è imbattuta in una coppia di motociclisti caduti sulla A10 prima di Cogoleto, in direzione Savona.



Il soccorso - Gli operatori - coadiuvati da un medico, anch'egli in transito - hanno subito prestato i primi soccorsi alla coppia, poi stabilizzata all'arrivo dell'ambulanza: il conducente è stato poi trasportato in ospedale con l'elisoccorso.

Ancora poco chiare le dinamiche dell'incidente: la Polizia autostradale ha effettuato i rilievi del caso, mentre il tratto autostradale - rimasto chiuso per diverse ore - risulta ora percorribile.