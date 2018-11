Influenza, primi due casi in Liguria: importante vaccinarsi

«Picco di infezioni previste nella seconda metà di gennaio»

Liguria - Primi due casi di influenza in Liguria: due pazienti sono risultati positivi ai tipi di bacillo (A/H1N2A/H3N2). Lo annuncia Giancarlo Icardi, direttore del Dipartimento di Igiene dell’ azienda ospedaliera San Martino, precisando che non si tratta dei primi casi registrati in Italia. Lo stesso sottolinea la necessità della vaccinazione per evitare di contrarre il virus, la cui campagna promossa dalla Asl 3 terminerà il 31 dicembre.



Per quanto riguarda il picco dell'influenza, Icardi prevede: «Nella seconda metà di gennaio, con il rientro a scuola dopo la pausa invernale. Ma già durante il periodo natalizio ci saranno parecchie persone che si ammaleranno, quello che in gergo chiamiamo sforamento»