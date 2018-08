Influenze di fine estate, centinaia di spezzini a letto

Liguria - Con gli spiccioli di agosto tornano anche raffreddori e disturbi gastrointestinali da fine stagione.



Disturbi - «E' un classico: le temperature di questo periodo di transizione facilitano il lavoro dei virus, molto attivi in questo momento. Possiamo stimare, con una certa approssimazione, tra i 60 e gli 80 mila casi, con disturbi di diverse entità», ha dichiarato all'AdnKronos Salute Fabrizio Pregliasco, virologo all'università degli Studi di Milano In Liguria dovrebbero aggirarsi fra i 1500 e 2000 casi ma non c'è granché di cui preoccuparsi.



Malattia - «Si parla di fastidiosi malesseri che possono essere attenuati con un'automedicazione responsabile, con farmaci che riducono i sintomi, ma senza azzerarli del tutto, in modo da poter seguire l'andamento naturale della malattia - ha spiegato - bisogna sempre avere una particolare attenzione nelle persone fragili, per evitare sovrainfezioni batteriche che potrebbero creare preoccupazioni».